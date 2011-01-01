Красавцы (сериал, 2011) сезон 8 серия 8 смотреть онлайн
8.92011, Entourage 8
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
О сериале
Винс возвращается из реабилитационного центра после трех месяцев за хранение наркотиков. Драма и Черепаха начисто выкидывают из дома наркотики, таблетки и алкоголь, но у Винсента новое наваждение — он вынашивает идею нового фильма о шахтерах.
Сериал Красавцы 8 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДФРежиссёр
Джулиан
Фарино
- Режиссёр
Марк
Майлод
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- ККАктёр
Кевин
Коннолли
- ЭГАктёр
Эдриан
Гренье
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- ДФАктёр
Джерри
Феррара
- Актёр
Джереми
Пивен
- РЛАктёр
Рекс
Ли
- ПРАктриса
Перри
Ривз
- Актриса
Деби
Мейзар
- ЭШАктриса
Эммануэль
Шрики
- РКАктёр
Риз
Койро
- ДЭСценарист
Даг
Эллин
- РУСценарист
Роб
Уайсс
- КДСценарист
Клиф
Дорфман
- ББСценарист
Брайан
Барнс
- РУПродюсер
Роб
Уайсс
- ДЭПродюсер
Даг
Эллин
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайнштейн
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- ДКМонтажёр
Джон
Корн
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ДХМонтажёр
Дин
Холлэнд
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- ТДОператор
Тодд
Дос Реис
- ТФКомпозитор
Тим
Филлипс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони