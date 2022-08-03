Красавцы (сериал, 2006) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Красавцы. Сезон 3. Серия 5
«Аквамен» бьет все рекорды по кассовым сборам в первый уик-энд. На волне успеха Винс хочет сыграть в фильме о жизни Пабло Эскобара «Мэделин», снимаясь параллельно в продолжении «Аквамена». Назревает скандал с киностудией.

