Крах. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Крах
2-й сезон
2-я серия

Крах (сериал, 2014) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

8.82014, The Fall
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.

Сериал Крах 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крах»