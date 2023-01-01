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Крах (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.82013, The Fall 3 сезона
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крах»

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