Коварные горничные (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
2014, Коварные горничные. Сезон 2. Серия 7
Драма18+
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О сериале
Флора, Рози, Кармен и Зойла занимаются уборкой в роскошных домах Беверли-Хиллз и по доброте душевной, а также руководствуясь некоторыми личными амбициями, время от времени помогают своим хозяевам решать их проблемы. Однажды прямо в разгар шикарной вечеринки Флору жестоко убивают.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- АОАктриса
Ана
Ортис
- ДРАктриса
Даня
Рамирес
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ТИАктёр
Том
Ирвин
- ГШАктёр
Грант
Шоу
- СЛАктриса
Сьюзэн
Луччи
- ЭГАктриса
Эди
Ганем
- ДВАктёр
Дрю
Ван Экер
- ГКСценарист
Глория
Кальзада
- МЧПродюсер
Марк
Черри
- Продюсер
Ева
Лонгория
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- ССХудожник
Стивен
Сторер
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ФНМонтажёр
Фил
Нил
- УЛОператор
Уолт
Ллойд
- ЛАОператор
Ллойд
Ахерн II
- УУОператор
Уильям
Уэйджес
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр