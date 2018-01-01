Wink
Коварные горничные
2-й сезон

Коварные горничные (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

2014, Devious Maids 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Флора, Рози, Кармен и Зойла занимаются уборкой в роскошных домах Беверли-Хиллз и по доброте душевной, а также руководствуясь некоторыми личными амбициями, время от времени помогают своим хозяевам решать их проблемы. Однажды прямо в разгар шикарной вечеринки Флору жестоко убивают.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

