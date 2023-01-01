Коварные горничные
Wink
Сериалы
Коварные горничные

Коварные горничные (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Devious Maids 4 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Флора, Рози, Кармен и Зойла занимаются уборкой в роскошных домах Беверли-Хиллз и по доброте душевной, а также руководствуясь некоторыми личными амбициями, время от времени помогают своим хозяевам решать их проблемы. Однажды прямо в разгар шикарной вечеринки Флору жестоко убивают.

Все сезоны сериала Коварные горничные смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коварные горничные»

Всё