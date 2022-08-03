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Коварные горничные
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Коварные горничные (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2014, Коварные горничные. Сезон 2. Серия 4
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Флора, Рози, Кармен и Зойла занимаются уборкой в роскошных домах Беверли-Хиллз и по доброте душевной, а также руководствуясь некоторыми личными амбициями, время от времени помогают своим хозяевам решать их проблемы. Однажды прямо в разгар шикарной вечеринки Флору жестоко убивают.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коварные горничные»