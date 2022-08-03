Котяткины истории (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Котяткины истории. Сезон 2. Серия 10
2-й сезон
10-я серия
Мультсериалы0+

Котяткины истории (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 10

Герои «Котяткиных историй» – мальчишки Тоша и Затей и девочка Коша, а еще их родители и строгая, но справедливая бабушка, которая все сделает для своих любимых внучат-котят. Все истории здесь рассказаны через песни: начиная от знакомства котят с умным гаджетом по имени Тим-Тим, который помогает котятам учиться и познавать окружающий мир, до увлекательного рассказа о том, почему надо кушать и расти.

Россия
Мультсериалы
Full HD
2 мин / 00:02

