Котяткины друзья. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Котяткины друзья
1-й сезон
6-я серия

Котяткины друзья (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.92020, Котяткины друзья. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Герои «Котяткиных историй» – мальчишки Тоша и Затей и девочка Коша, а еще их родители и строгая, но справедливая бабушка, которая все сделает для своих любимых внучат-котят. Все истории здесь рассказаны через песни: начиная от знакомства котят с умным гаджетом по имени Тим-Тим, который помогает котятам учиться и познавать окружающий мир, до увлекательного рассказа о том, почему надо кушать и расти.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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