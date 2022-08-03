Котяткины друзья (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Котяткины друзья. Сезон 1. Серия 2
Котяткины друзья
1-й сезон
2-я серия

Мультсериалы0+

Герои «Котяткиных историй» – мальчишки Тоша и Затей и девочка Коша, а еще их родители и строгая, но справедливая бабушка, которая все сделает для своих любимых внучат-котят. Все истории здесь рассказаны через песни: начиная от знакомства котят с умным гаджетом по имени Тим-Тим, который помогает котятам учиться и познавать окружающий мир, до увлекательного рассказа о том, почему надо кушать и расти.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

