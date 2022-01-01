Игра бродилка
Wink
Детям
КОТЭ Геймз - Развивающие видео в 3D
1-й сезон
Игра бродилка
8.92022, Игра бродилка
Мультсериалы0+

КОТЭ Геймз - Развивающие видео в 3D (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Котэ представляет сборник веселых и развивающих музыкальных мультфильмов для малышей. О чем может петь любознательный рыжий котенок? Обо всем хорошем, интересном и полезном! Вместе с этим милым и пушистым непоседой мы отправимся навстречу большим и маленьким открытиям. Котэ знакомится с другими животными, изучает явления природы и виды транспорта, запоминает цвета и числа.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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