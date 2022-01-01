КОТЭ Геймз - Развивающие видео в 3D (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Котэ представляет сборник веселых и развивающих музыкальных мультфильмов для малышей. О чем может петь любознательный рыжий котенок? Обо всем хорошем, интересном и полезном! Вместе с этим милым и пушистым непоседой мы отправимся навстречу большим и маленьким открытиям. Котэ знакомится с другими животными, изучает явления природы и виды транспорта, запоминает цвета и числа.

