Кости. Сезон 8. Серия 3
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8-й сезон
3-я серия

Кости (сериал, 2012) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

8.82012, Bones
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кости»