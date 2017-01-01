Кости. Сезон 12. Серия 12
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Кости (сериал, 2017) сезон 12 серия 12 смотреть онлайн

8.82017, Bones
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кости»