Космос. Новые горизонты. Сезон 2. Серия 5
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Космос. Новые горизонты
2-й сезон
5-я серия

Космос. Новые горизонты (сериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.72016, The New Frontier
Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

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Сюжет

За последние несколько десятилетий бесчисленный флот спутников и космических зондов покинул Землю, чтобы посетить все точки Солнечной системы.

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Рейтинг

7.2 IMDb