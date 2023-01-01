Космос. Новые горизонты (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В связи с мировыми событиями последних двадцати лет и сокращением государственного финансирования, исследования космоса ушли из поля зрения СМИ в тень. С недавним запуском первого частного космического корабля для обслуживания международной космической станции пришло время по-новому взглянуть на новые горизонты космоса. Что ждет нас в ближайшем будущем? Возвращение на Луну, пилотируемые полеты на Марс или Титан, разработка пояса астероидов или поиск в космосе планеты, похожей на Землю, - эти цели могут быть достигнуты в ближайшие десятилетия. Взрыв частных инвестиций, включая туристические полеты Virgin Galactic и Red Bull Stratos, в совокупности изменил наши цели. Европа и Европейское космическое агентство взяли на себя бремя исследований, а теперь Япония, Китай и Индия взяли на себя обязательства по запуску зондов на Луну, Марс и далее!



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