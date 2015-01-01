Космос. Новые горизонты. Сезон 1. Серия 1
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Космос. Новые горизонты
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Космос. Новые горизонты (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.62015, The New Frontier
Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

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Сюжет

За последние несколько десятилетий бесчисленный флот спутников и космических зондов покинул Землю, чтобы посетить все точки Солнечной системы.

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Рейтинг

7.2 IMDb