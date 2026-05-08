15-летняя школьница Жасмин спешит в школу, но начинается гроза, и её ударяет молния. Девочка переносится в другой мир — на Чайный континент. Очнувшись, она обнаруживает у себя кошачьи ушки — похожие есть и у встреченного ею юноши, Лунцзина. Он говорит, что нашёл Жасмин без сознания и приютил у себя.

