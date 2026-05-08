WinkСериалыКошачий чай2-й сезон6-я серия
9.32021, Mao zhi ming
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Кошачий чай (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
- 18+12 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 1
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 2
- 18+10 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 3
- 18+13 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 4
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 5
- 18+11 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 6
- 18+8 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 7
- 18+12 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 8
- 18+13 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 9
- 18+10 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 10
- 18+17 мин
Кошачий чай
Сезон 2 Серия 11
О сериале
15-летняя школьница Жасмин спешит в школу, но начинается гроза, и её ударяет молния. Девочка переносится в другой мир — на Чайный континент. Очнувшись, она обнаруживает у себя кошачьи ушки — похожие есть и у встреченного ею юноши, Лунцзина. Он говорит, что нашёл Жасмин без сознания и приютил у себя.