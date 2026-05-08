WinkСериалыКошачий чай1-й сезон5-я серия
2021, Mao zhi ming
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Кошачий чай (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
- 18+8 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 1
- 18+8 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 2
- 18+12 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 3
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 4
- 18+8 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 5
- 18+8 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 6
- 18+7 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 7
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 8
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 9
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 10
- 18+10 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 11
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 12
- 18+14 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 13
- 18+3 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 14
- 18+9 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 15
- 18+4 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 16
- 18+5 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 17
- 18+5 мин
Кошачий чай
Сезон 1 Серия 18
О сериале
15-летняя школьница Жасмин спешит в школу, но начинается гроза, и её ударяет молния. Девочка переносится в другой мир — на Чайный континент. Очнувшись, она обнаруживает у себя кошачьи ушки — похожие есть и у встреченного ею юноши, Лунцзина. Он говорит, что нашёл Жасмин без сознания и приютил у себя.