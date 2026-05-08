Кошачий чай. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Кошачий чай
1-й сезон
1-я серия
9.32021, Mao zhi ming
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Кошачий чай (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

15-летняя школьница Жасмин спешит в школу, но начинается гроза, и её ударяет молния. Девочка переносится в другой мир — на Чайный континент. Очнувшись, она обнаруживает у себя кошачьи ушки — похожие есть и у встреченного ею юноши, Лунцзина. Он говорит, что нашёл Жасмин без сознания и приютил у себя.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.6 КиноПоиск