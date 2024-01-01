Королева развода. Сезон 1. Серия 4
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Королева развода
1-й сезон
4-я серия

Королева развода (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.92024, Kkeutnaejuneun haegyeolsa
18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Униженная и отсидевшая в тюрьме адвокатша открывает компанию, которая помогает людям решить проблемы бракоразводного процесса — неофициальными методами. Остросюжетная и остроумная корейская дорама о настоящей любви и мести подлецам.

Талантливая адвокатша Ким Сара когда-то вышла замуж за Но Юльсона, сына богачки, управляющей юридической фирмой. Супруг не был ей верен, а свекровь вообще мечтала избавиться от невестки. Через манипуляции свекрови удалось обвинить Сару в мошенничестве и упечь за решетку, а после — добиться ее развода с Юльсоном и лишить родительских прав на сына. Желая отомстить, в тюрьме Сара начинает учиться единоборствам. Оказавшись на свободе, девушка присоединяется к амбициозной Сон Чанми, которая задумала открыть специальное агентство по разводам. Среди новых партнеров Сары также оказывается Тон Кичжун, бывший прокурор с прекрасной репутацией, решивший бросить прошлую работу. Вместе они не остановятся ни перед чем, чтобы справедливость восторжествовала.

С какими клиентами им придется столкнуться и удастся ли Саре отомстить обидчикам, расскажет «Королева развода» — дорама, смотреть онлайн с русской озвучкой которую можно на Wink.

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Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

8.2 IMDb