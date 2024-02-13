Королева развода (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Униженная и отсидевшая в тюрьме адвокатша открывает компанию, которая помогает людям решить проблемы бракоразводного процесса — неофициальными методами. Остросюжетная и остроумная корейская дорама о настоящей любви и мести подлецам.



Талантливая адвокатша Ким Сара когда-то вышла замуж за Но Юльсона, сына богачки, управляющей юридической фирмой. Супруг не был ей верен, а свекровь вообще мечтала избавиться от невестки. Через манипуляции свекрови удалось обвинить Сару в мошенничестве и упечь за решетку, а после — добиться ее развода с Юльсоном и лишить родительских прав на сына. Желая отомстить, в тюрьме Сара начинает учиться единоборствам. Оказавшись на свободе, девушка присоединяется к амбициозной Сон Чанми, которая задумала открыть специальное агентство по разводам. Среди новых партнеров Сары также оказывается Тон Кичжун, бывший прокурор с прекрасной репутацией, решивший бросить прошлую работу. Вместе они не остановятся ни перед чем, чтобы справедливость восторжествовала.



С какими клиентами им придется столкнуться и удастся ли Саре отомстить обидчикам, расскажет «Королева развода» — дорама, смотреть онлайн с русской озвучкой которую можно на Wink.

