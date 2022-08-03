Королева на 7 дней. Серия 8
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Королева на 7 дней
1-й сезон
8-я серия

Королева на 7 дней (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Queen for seven days
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о королеве Чосона Тангeн, которая правила всего семь дней.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb