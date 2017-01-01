Королева на 7 дней (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Королева на 7 дней. Серия 16
9.22017, Queen for seven days
Драма, Исторический16+

О сериале

История о королеве Чосона Тангeн, которая правила всего семь дней.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb