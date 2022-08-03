Королева на 7 дней. Серия 20
Королева на 7 дней (сериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Queen for seven days
Драма, Мелодрама16+

История о королеве Чосона Тангeн, которая правила всего семь дней.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb