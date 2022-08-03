Королева красоты. Серия 13
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Королева красоты
1-й сезон
13-я серия
7.52014, Королева красоты. Серия 13
Реалити - шоу18+
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Королева красоты (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Героини шоу будут бороться за звание королевы красоты. Им предстоит подобрать три образа (повседневный, вечерний, тематический) за три часа.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.2 IMDb