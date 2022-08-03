Королева красоты (сериал, 2014) смотреть онлайн

Королева красоты
7.42014, Королева красоты 1 сезон
ТВ-шоу16+
О сериале

Героини шоу будут бороться за звание королевы красоты. Им предстоит подобрать три образа (повседневный, вечерний, тематический) за три часа. Кто победит в женской битве, решат звездные мужчины!
Ведущая шоу - Оксана Федорова.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

6.2 IMDb