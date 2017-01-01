Королева кольца. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Королева кольца
1-й сезон
1-я серия
9.12017, Banjiui yeowang
Мелодрамы, Фэнтези16+

Королева кольца (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Легкая романтическая дорама о девушке, которая считает себя некрасивой, но с помощью волшебного кольца может завоевать сердце парня мечты. Студентка Мо Нанхи давно влюблена в красавчика Пак Сегона. Правда, его репутация жесткосердного ловеласа, который встречается только с самыми привлекательными девушками, убеждает Нанхи, что она не сможет добиться от него взаимности. Дело в том, что все вокруг, включая ее саму, считают Нанхи некрасивой. Но однажды девушка получает от своей матери необычное кольцо, позволяющее своей хозяйке выглядеть идеально в глазах человека, который надел кольцо ей на палец. Сумеет ли Нанхи завоевать внимание Сегона при помощи волшебного артефакта, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Королева кольца» (2017) онлайн с русской озвучкой на Wink.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb