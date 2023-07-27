Королева кольца (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Легкая романтическая дорама о девушке, которая считает себя некрасивой, но с помощью волшебного кольца может завоевать сердце парня мечты. Студентка Мо Нанхи давно влюблена в красавчика Пак Сегона. Правда, его репутация жесткосердного ловеласа, который встречается только с самыми привлекательными девушками, убеждает Нанхи, что она не сможет добиться от него взаимности. Дело в том, что все вокруг, включая ее саму, считают Нанхи некрасивой. Но однажды девушка получает от своей матери необычное кольцо, позволяющее своей хозяйке выглядеть идеально в глазах человека, который надел кольцо ей на палец. Сумеет ли Нанхи завоевать внимание Сегона при помощи волшебного артефакта, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Королева кольца» (2017) онлайн с русской озвучкой на Wink.

