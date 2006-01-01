Контора. Серия 1
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Контора (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.42006, Контора. Серия 1
Фантастика, Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Спецотдел по изучению и использованию аномальных явлений интересуют высокие технологии, способы их воздействия на человека, новейшие препараты, резервные силы организма и малообъяснимые способности человека.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контора»

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