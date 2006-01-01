Контора (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.42006, Контора. Серия 1
Фантастика, Детективы16+
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Сюжет
Спецотдел по изучению и использованию аномальных явлений интересуют высокие технологии, способы их воздействия на человека, новейшие препараты, резервные силы организма и малообъяснимые способности человека.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыФантастика, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Парменов
- Актёр
Евгений
Пронин
- ЛПАктриса
Лаура
Пицхелаури
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- АААктёр
Андрей
Астраханцев
- РМАктёр
Ромуальд
Макаренко
- МСАктриса
Марианна
Семенова
- Актёр
Вадим
Яковлев
- В�ЮАктёр
Владислав
Юрчикевич
- ТААктриса
Татьяна
Аптикеева
- МНАктёр
Михаил
Николаев
- МЕСценарист
Максим
Есаулов
- АРСценарист
Андрей
Романов
- АКПродюсер
Андрей
Каморин
- АСПродюсер
Ада
Ставиская
- АГХудожник
Анвар
Гумаров
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- АСОператор
Алексей
Солодов
- ПЗКомпозитор
Павел
Завьялов