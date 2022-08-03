Контора
Контора (сериал, 2006) смотреть онлайн

6.42006, Контора 1 сезон
Фантастика, Детектив16+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Спецотдел по изучению и использованию аномальных явлений интересуют высокие технологии, способы их воздействия на человека, новейшие препараты, резервные силы организма и малообъяснимые способности человека.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

