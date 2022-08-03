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Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Continuum 1. 2
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Быстрые времена". Участники отряда Свободы приняли решение использовать источник энергии нашего времени для того, чтобы отправиться в необходимый для них год. Но подстанция не смогла перенести такое напряжение, и тогда у группировки появился более грубый план. Тем временем полиция навела справки по поводу Киры Кэмерон.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»