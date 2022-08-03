"Быстрые времена". Участники отряда Свободы приняли решение использовать источник энергии нашего времени для того, чтобы отправиться в необходимый для них год. Но подстанция не смогла перенести такое напряжение, и тогда у группировки появился более грубый план. Тем временем полиция навела справки по поводу Киры Кэмерон.

