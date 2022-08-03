Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2012, Continuum 1. 10
Фантастика, Боевик18+
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О сериале
"Время на исходе". Алеку стало известно, что Либер был принят на работу, и он не успевает предупредить Киру, Кагаме и остальных о делах их заклятого врага в настоящем времени.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПУРежиссёр
Пэт
Уильямс
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- МРРежиссёр
Майк
Рол
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- ВУАктёр
Виктор
Уэбстер
- СЛАктёр
Стивен
Лобо
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- ЛПАктриса
Лувия
Петерсен
- ОНАктёр
Омари
Ньютон
- ЛДАктриса
Лекса
Дойг
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- ДМСценарист
Дэнис
МакГрат
- ПУПродюсер
Пэт
Уильямс
- ТЖПродюсер
Тодд
Жиру
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- ПОХудожник
Питер
Очотта
- ЛРМонтажёр
Лиза
Робисан
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- Композитор
Джефф
Дэнна