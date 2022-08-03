Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

"Петля времени". Корпорации полностью захватили власть, однако это понравилось далеко не всем. Образовалась группа повстанцев, которая начала воевать с теми, кто присвоил себе власть путeм уничтожения большого количества невинных людей. Руководителей этой преступной группировки удалось поймать, однако произошло непредвиденное - смертники перенеслись во времени на 65 лет назад…

