Контакты (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

У Томаса уникальный дар: касаясь различных предметов, он видит воспоминания других людей. Чтобы избежать наказания за совершeнное в прошлом преступление, герой начинает работать на ФБР. Внезапно Томас узнаeт, что жизнь его брата-полицейского под угрозой, и решает вмешаться в его новое расследование.



Сериал Контакты 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.