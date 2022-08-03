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1-й сезон

Контакты (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.72015, Contact 8 серий
Боевик, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У Томаса уникальный дар: касаясь различных предметов, он видит воспоминания других людей. Чтобы избежать наказания за совершeнное в прошлом преступление, герой начинает работать на ФБР. Внезапно Томас узнаeт, что жизнь его брата-полицейского под угрозой, и решает вмешаться в его новое расследование.

Страна
Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контакты»