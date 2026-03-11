Не верю! — и мир театра изменился навсегда.

Десятисерийный проект — синтез образования и развлечения — откроет вам тайны зарождения знаменитой «системы Станиславского», изменившей мировое представление об актерском мастерстве.

Знания через вдохновение: «ожившие» образы русской интеллигенции конца XIX - начала XX века, уникальные архивные материалы Музея МХАТ, комментарии Народных артистов России и актерские зарисовки в исполнении студентов Школы-студии МХАТ — это лишь часть того, что увидит зритель. Проект идеально подходит как истинным ценителям театра, так и тем, кто только начинает открывать для себя его магию.

