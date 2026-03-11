Константин Станиславский. В поисках системы
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Константин Станиславский. В поисках системы
8.22025, Константин Станиславский. В поисках системы 1 сезон
Документальный18+

Константин Станиславский. В поисках системы (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Не верю! — и мир театра изменился навсегда.
Десятисерийный проект — синтез образования и развлечения — откроет вам тайны зарождения знаменитой «системы Станиславского», изменившей мировое представление об актерском мастерстве.
Знания через вдохновение: «ожившие» образы русской интеллигенции конца XIX - начала XX века, уникальные архивные материалы Музея МХАТ, комментарии Народных артистов России и актерские зарисовки в исполнении студентов Школы-студии МХАТ — это лишь часть того, что увидит зритель. Проект идеально подходит как истинным ценителям театра, так и тем, кто только начинает открывать для себя его магию.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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