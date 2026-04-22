Konflikt 2 (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Огненные поединки на голых кулаках согреют холодную уральскую весну в Перми! Молодая организация Konflikt проводит свой второй турнир: в главном событии выступит чемпион TOP DOG Дмитрий Спивак, и зарубится он с гостем из Китая Чао Руаном - опытным бойцом ММА и К-1. Также в карде сразятся Балу и Фрол – серьезные опытные парни выяснят, чьи кулаки острее. А еще нас ждут битвы Василия Поднебесного, Алексея Старого Репалова и многих других опасных уральских ребят.

