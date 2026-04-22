WinkСериалыKonflikt 21-й сезонБулудов vs Вдовин
2026, Булудов vs Вдовин
Спортивный18+
Konflikt 2 (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+9 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+15 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+9 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+16 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+12 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+16 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+10 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+9 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+19 мин
Konflikt 2
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Огненные поединки на голых кулаках согреют холодную уральскую весну в Перми! Молодая организация Konflikt проводит свой второй турнир: в главном событии выступит чемпион TOP DOG Дмитрий Спивак, и зарубится он с гостем из Китая Чао Руаном - опытным бойцом ММА и К-1. Также в карде сразятся Балу и Фрол – серьезные опытные парни выяснят, чьи кулаки острее. А еще нас ждут битвы Василия Поднебесного, Алексея Старого Репалова и многих других опасных уральских ребят.