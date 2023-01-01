Конан. Серия 7
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Конан (сериал, 1997) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.01997, Conan
Фэнтези, Приключения18+

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1-й сезон

Сюжет

Эта стародавняя история началась двенадцать тысяч лет назад. Земля была заполнена фантастическими королевствами, не отмеченными на карте мира. Человечество находилось под властью суеверий и мифов, подчиняясь магам и угрожающим жизни существами. Этот период истории породил истинного героя, Конана. Вместе с друзьями он отправляется в путь, чтобы освободить свою Родину от правления и тирании всесильного волшебника... Существует пророчество, что правитель падет от меча атлантов, а пророчества имеют свойство сбываться!

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb