Конан. Серия 4
Wink
Сериалы
Конан
1-й сезон
4-я серия

Конан (сериал, 1997) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.01997, Conan
Фэнтези, Боевик18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эта стародавняя история началась двенадцать тысяч лет назад. Земля была заполнена фантастическими королевствами, не отмеченными на карте мира. Человечество находилось под властью суеверий и мифов, подчиняясь магам и угрожающим жизни существами. Этот период истории породил истинного героя, Конана. Вместе с друзьями он отправляется в путь, чтобы освободить свою Родину от правления и тирании всесильного волшебника... Существует пророчество, что правитель падет от меча атлантов, а пророчества имеют свойство сбываться!

Страна
Германия, США, Мексика
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb