WinkДетямКоманда Флоры2-й сезон5-я серия
8.62021, Команда Флоры. Сезон 2. Серия 5
Мультсериалы, Комедия0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Команда Флоры (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 1
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 2
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 3
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 5
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 6
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 7
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 8
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 9
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 10
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 11
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 12
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 13
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 14
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 15
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 16
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 17
- 0+12 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 18
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 19
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 20
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 21
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 22
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 23
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 24
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 25
- 0+11 мин
Команда Флоры
Сезон 2 Серия 26
О сериале
Команда веселых друзей стоит на страже природы — захватывающие приключения и полезные уроки в одном мультсериале. Флора и ее товарищи по команде — необычные спасатели. У них всех есть силы, соотносящиеся с разными видами растений, а специализируются они на случаях, когда в опасности оказывается окружающая среда. Стоит только зазвучать «Зеленой тревоге», как главные герои отправляются на помощь. Их электронная помощница Беатрис всегда подскажет, какой урон может нанести морским жителям пакет из-под мусора, что случится, если в воду попадет бензин, как добывать экологически чистую энергию и почему вредны фейерверки.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- АШАктриса
Анна
Штукатурова
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- Актриса
Лина
Иванова
- ТМАктриса
Татьяна
Манетина
- АКАктриса
Анна
Киселёва
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- Актриса
Анастасия
Фомичёва
- ЕАСценарист
Евгений
Агабеков
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- АБСценарист
Андрей
Берлогов
- ОБСценарист
Олег
Берков-Синюков
- ДППродюсер
Дмитрий
Паршин
- АМПродюсер
Александр
Миргородский
- СМПродюсер
Сергей
Морозов
- ЕАПродюсер
Евгений
Агабеков
- АУХудожница
Анна
Уманец
- АРХудожница
Алёна
Репкина
- УСКомпозитор
Ульяна
Стратонитская
- АВКомпозитор
Антон
Васильев