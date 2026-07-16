2023, Колотушка. Сезон 1. Серия 9
Драма, Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»
Колотушка (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+28 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 1
- 16+26 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 2
- 16+26 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 3
- 16+27 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 5
- 16+28 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 6
- 16+26 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 7
- 16+23 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 8
- 16+23 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 9
- 16+27 мин
Колотушка
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Совсем недавно Саня выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости он жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Все это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства. С годами Павел не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях на «голых кулаках». Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену, а Паша сломал руку. Теперь младший брат вынужден выступить вместо старшего в боях без правил, чтобы расплатиться и вернуть семью.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск