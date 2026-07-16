Совсем недавно Саня выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости он жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Все это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства. С годами Павел не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях на «голых кулаках». Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену, а Паша сломал руку. Теперь младший брат вынужден выступить вместо старшего в боях без правил, чтобы расплатиться и вернуть семью.

