Колледж. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия
9.12021, Колледж. Серия 1
Реалити - шоу16+

Колледж (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Проект, в котором 12 трудных подростков попадают в образцовую советскую школу, где их ждeт строгая дисциплина.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.7 КиноПоиск