Колледж (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Проект, в котором 12 трудных подростков попадают в образцовую советскую школу, где их ждeт строгая дисциплина.



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