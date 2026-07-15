Колдуй отсюда. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Колдуй отсюда
1-й сезон
9-я серия
2022, Колдуй отсюда. Сезон 1. Серия 9
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Колдуй отсюда (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы спасти свою жизнь, безрассудной эгоистичной волшебнице Мерлин приходится просить о помощи старшего брата Артура, который живет обычной семейной жизнью и давно забыл о колдовских способностях сестры. Вместе им предстоит бросить вызов непобедимой магической силе, но прежде — разобраться со старыми обидами и стать настоящей семьёй.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.6 КиноПоиск